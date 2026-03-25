【焼肉きんぐ】新大久保の人気店とコラボ、韓国グルメ6品が登場

物語コーポレーションが展開する焼肉食べ放題専門店「焼肉きんぐ」は、4月22日から、期間限定で「新大久保フェア」を開催する。販売期間は7月上旬までを予定している。

今回のフェアでは、新大久保の人気店とコラボレーションし、各店の看板グルメを再現したメニューを展開。「壺漬けデジカルビ」や「石焼タットリタン」「モッツァレラチーズハットグ」など、全6品を取りそろえる。

【新大久保フェアで提供する6品の画像はこちら】

フェアメニューは「きんぐコース」（税込3,718円〜）および「プレミアムコース」（税込4,818円〜）で注文できるほか、単品でも提供する。

■「新大久保フェア」販売メニュー

◆【青松】壺漬けデジカルビ

デジカルビの名店『青松』公認のタレで漬け込んだ一品。野菜やフルーツの自然な甘みが特徴。単品649円（税込）。

◆【NENE❤CHICKEN】ヤンニョムチキン

ザクザクとした食感の衣が特徴の韓国スタイルのフライドチキンに、甘辛いタレをたっぷりとかけた。単品429円（税込）。

【NENE❤CHICKEN】ヤンニョムチキン

◆【ジョンノ】モッツァレラチーズハットグ

日本で初めて「ハットグ」を販売した「ジョンノ屋台村」の商品を、「焼肉きんぐ」専用で作った。中には伸びるモッツァレラチーズがたっぷり入っている。単品429円（税込）。

◆【カントンジプ】石焼タットリタン（鶏の旨辛煮込み）

じゃがいもや玉ねぎの旨みと特製ヤンニョムが効いたスープで煮込んだ一品。少し時間を置いてとろみが出てきた頃が食べ頃。単品649円（税込）。

画像8点を見る＝【ジョンノ】モッツァレラチーズハットグ、【カントンジプ】石焼タットリタン など

◆【新大久保発】辛ラーメン トゥーンバ

辛ラーメンファンの声をもとに商品化された、SNSでも話題の濃厚ピリ辛クリームパスタ風ラーメン。単品539円（税込）。

◆【LUNA】プリンクルポテト

チーズにオニオン、ガーリックを配合したシーズニングをまぶしたフライドポテト。単品429円（税込）。

〈29店舗で先行販売を実施〉

全国販売に先駆け、以下の29店舗では3月25日から先行販売を行っている。先行販売は6月上旬までを予定。

【山形】米沢店

【福島】福島泉店

【栃木】小山店、大田原店

【埼玉】蒲生店、草加店

【千葉】新鎌ヶ谷店、柏豊四季店、船橋夏見台店

【東京】八王子松木店、板橋前野町店、中目黒店、羽村店

【石川】御経塚店

【福井】鯖江店

【愛知】笠寺店、曙店、津島店

【三重】鈴鹿店

【滋賀】長浜店

【京都】京都桃山店

【大阪】大東店、堺美原店

【岡山】岡山大供店

【山口】岩国店

【愛媛】今治店

【福岡】福岡清水店

【佐賀】佐賀日の出店

【長崎】諫早貝津町店

「焼肉きんぐ」は2007年創業。現在は全国364店舗を展開し、2022年以降は売上高で焼肉業界トップシェアを維持している。

ファミリー層を主なターゲットとし、幼児無料、小学生半額、60歳以上500円引きといったサービスを展開。ドリンクやスイーツを含むすべてのメニューを席まで提供するスタイルで、席を立つことなく食べ放題を楽しめる点も特徴となっている。

焼肉食べ放題専門店「焼肉きんぐ」