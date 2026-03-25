もしかして「シティーハンター2」決定？　新宿に「XYZ」出現、Netflixのクイズも解いたら色々見えてきた

Netflix映画「シティハンター」公開から約2年。新宿駅に再び「XYZ」の文字が書かれた掲示板が出現し、SNS上で話題となっています。

実はこの掲示板は、単なるファンサービスにとどまらない可能性があります。Netflix公式Xが2月から投稿していた“クイズ”と連動しているとみられ、ネット上では「続編の予告では」との声も上がっています。

いったい何が起きているのか。クイズに挑戦しながら、現地を取材しました。

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※本稿にはNetflixが出したクイズの答えが含まれています。自分で解きたい方はご注意ください。

■ 1か月前からNetflix公式Xアカウントが意味深ポスト

「この座標の日付に、 新宿で待ってるぜ。」

Netflixの公式Xアカウントが意味深な「数学クイズ」を出題したのが2月26日のこと。「y ＜ x ＜ z」かつ「xのy乗＋yの2乗＋zのx乗＝229」を満たす自然数（正の整数）を求めると、日付がわかるというものでした。

一見すると難解ですが、条件を整理していくと答えは導き出せます。実際に計算すると「x=3、y=2、z=6」となり、示されるのは「3月26日」という日付です。

つまりこの投稿は、「3月26日に新宿で何かが起きる」ことを示唆している可能性が高いと考えられます。

それから大きな動きがないまま1か月。「Xデー」を目前にした3月23日、Netflix公式Xアカウントが再び意味深な投稿を行いました。

「新宿のとある掲示板に、 何か変化が…？」

投稿には、シティーハンターで冴羽獠への依頼を意味する「XYZ」と書かれた掲示板の写真が添えられていました。ただし周囲はぼかされており、場所の特定は困難な状態です。

■ 新宿駅で「XYZ」の掲示板を発見！ 新たな謎を示唆する「QRコード風」落書きも

新宿駅のどこかに「XYZ」があるはず……！ 記者が夕暮れの新宿駅を駆けずり回った結果、ついにその場所を見つけました。

掲示板が設置されていたのは、新宿駅東口側、JRと地下鉄を結ぶ地下通路「メトロプロムナード」の一角。

実物の掲示板ではなく、掲示板を模したポスターでしたが、久しぶりに見るその姿は感激深いものがあります。

そして、よく見ると気になる点がありました。

ポスター右下に小さく記された「2」と「NETFLIX」の文字。これは続編、すなわち第2作の存在を示唆しているようにも見えます。

さらに気になったのは、掲示板の落書き部分、「XYZ」の上辺りに描かれたQRコードと思しきもの。

スマートフォンで読み取ろうと試みましたが、コードは粗く、実際には読み込み不可。位置や形状から「それらしく見せている」だけの可能性が高いものの、あえて配置されている点は気になります。

単なる演出なのか、それとも今後の展開に関わる“仕掛け”なのか。いずれにしても「3月26日」というXデーへの期待が高まります。

＜参考・引用＞

Netflix公式X（@NetflixJP）

（天谷窓大）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 天谷窓大 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026032503.html