トリデン、SNSでの“ステマ疑惑”に異例の声明 一般ユーザーからの指摘を完全否定「なぜこのような話が出ているのか経緯を確認」
韓国発ビューティーブランド「Torriden（トリデン）」は24日、Xの日本公式アカウントで“ステマ疑惑”に関して声明を発表した。
【写真】トリデン、SNSでの“ステマ疑惑”に異例の声明
同アカウントでは、「突然の引用となり、驚かせてしまいましたことお詫び申し上げます」と前置きした上で、“ステマ疑惑”について指摘する、一般ユーザーアカウントによるポストを引用。「本件についてご不安の声を拝見し、事実関係についてご説明させていただきます」とし、「結論から申し上げますと、Torridenはこれまで一度もステルスマーケティング（いわゆるステマ）を実施した事実はなく、今後もその予定は一切ございません。念のため代理店にも確認いたしましたが、同様に「一切行っていない」との回答を得ております」と説明した。
その上で「最近話題となっているステマに関しましては、弊社としても非常に重大な問題と認識しており、決して行うべきではないマーケティング手法であると考えております」との見解を示し、「現在、なぜこのような話が出ているのか経緯を確認しており、正確な情報に基づき、適切に対応してまいります」と現状を伝えた。
最後に「改めまして今回の件は弊社と関係は一切ございません」と改めて明確にし、「いつもトリデンをご利用いただきありがとうございます。引き続き宜しくお願いいたします」と呼びかけた。
【写真】トリデン、SNSでの“ステマ疑惑”に異例の声明
同アカウントでは、「突然の引用となり、驚かせてしまいましたことお詫び申し上げます」と前置きした上で、“ステマ疑惑”について指摘する、一般ユーザーアカウントによるポストを引用。「本件についてご不安の声を拝見し、事実関係についてご説明させていただきます」とし、「結論から申し上げますと、Torridenはこれまで一度もステルスマーケティング（いわゆるステマ）を実施した事実はなく、今後もその予定は一切ございません。念のため代理店にも確認いたしましたが、同様に「一切行っていない」との回答を得ております」と説明した。
最後に「改めまして今回の件は弊社と関係は一切ございません」と改めて明確にし、「いつもトリデンをご利用いただきありがとうございます。引き続き宜しくお願いいたします」と呼びかけた。