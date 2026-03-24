上木彩矢の完全復活を告げる歴史的ライブ＜AYAKAMIKI 20th ANNIVERSARY LIVE “Return to ZERO” 2026＞の東京公演が、いよいよ3月29日に迫ってきた。すでに3月14日および15日に大阪で開催されたライブは大成功を収め、上木彩矢として14年ぶりに発表された新曲「Nonfiction」も絶好調。かつての「ピエロ」「W-B-X」など往年の大ヒット曲に続く新しい1ページが、今まさに書き込まれようとしているところだ。時は満ちた。

BARKSでは上木彩矢の20周年プロジェクトを後押しすべく、独占インタビューを敢行。「Nonfiction」の作曲・編曲を手掛け、上木彩矢バンドのバンドマスター＆ギタリストとして活躍するLedaも同席して、新曲やライブなど様々なトピックについて答えてもらった。令和の世に再び咲き誇るロッククイーンの熱い思い、感じてほしい。

Leda

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■上木さんは生き様がすべて声になって出ている

■そういうアーティストはかけがえのない存在

──2025年3月に活動再開を宣言してから、熊切あさ美さんの楽曲プロデュース、9月のバースデーライブ＜AYAKAMIKI Birthday Live2025 〜 物ノ哀レ、二十六夜月 〜＞、そして2026年3月の大阪と東京でのライブ、さらに待望の新曲リリースに至るまで、ここまでひとつひとつ丁寧に活動を積み重ねてきた印象があります。この1年間を振り返るとどんな歩みでしたか。

上木：上木彩矢の復活は2026年の3月で、その準備のために去年1年間を“20周年プロジェクト”のチームの皆さんと共に力を合わせてきた、という流れになります。ただ20周年とは言えども、精力的に動いていたのは最初の数年間しかなくて、音楽活動を何もしていないと言っても過言ではない状況がしばらく続いていたんですが。今回のプロジェクトのスポンサーをしていただいている株式会社オーシャンの荒木さんから、楽天イーグルスの始球式のお話をいただいたのがきっかけで、“全然活動していない上木にオファーしてくれてありがたいな”という思いがありまして。そういうところから、「待っていてくれているファンのために重い腰を上げたらどうか」と提案をいただきまして、その一言がなければ、今こうして取材をさせていただいている世界線もなかったのかもしれないと思っています。

──背中を押す方がいたんですね。

上木：熊切あさ美さんのプロデュースをさせていただいたのも、「新しいことに挑戦してみたらどうか」というご提案をいただいたことがきっかけでした。プロデュースをしながら上木彩矢の作品にどういうふうに具現化していくか？を同時進行で進めていく、いろんな種を撒いた1年だったかなと思います。

＜AYAKAMIKI 20th ANNIVERSARY LIVE “Return to ZERO” 2026＞大阪公演

──その種が大きな花を咲かせたのが、上木彩矢として14年ぶりの新曲「Nonfiction」です。ヘヴィメタル的な重さとスピード感、キャッチーなメロディを兼ね備えためちゃくちゃカッコいいロックナンバーです。ミュージックビデオも最高ですし。

上木：「Nonfiction」のミュージックビデオは、実を言うと2ndシングル「ピエロ」(2006年発表)のミュージックビデオを撮ってくれたチームで、大野(敏嗣)監督にこちらから熱烈なオファーをして実現しました。わかる方はわかるでしょうし、それを知らなかったとしても楽しめるというか。「ピエロ」をリリースした時は19〜20歳ぐらいで。当時のいわゆるジャパニーズガールズロックというスタイルから20年を経て、今年で41歳になるんですが、“その20年間の人生の歩みと共に、新たな深みが出るロックを具現化したい、映像化したい”という思いがまさにフィットして、両者の対比が生まれたんじゃないかなと思います。

──それを知ってから見ると、さらに感慨深いものがありますね。「Nonfiction」は作詞が上木彩矢、作曲と編曲がLedaのコンビです。どういうふうに二人で作っていきましたか。

上木：以前から、Ledaが持っている音楽の世界観がとても素晴らしいものだと思っていて、彼の作る世界観の中で“こういうボーカルとして歌おう”というビジョンが見えていたので、まずそれを伝えました。それと、上木彩矢の20周年は平坦な道ではなくて、本当に様々なことがあった20年で。ファンの方から「もっと売れても良かったんじゃないか」「もっと活躍する方法はあったんじゃないか」というご意見を頂戴することもたくさんあるんですけども。今の私が思う音楽シーンや、上木彩矢のやるべき音楽というものをLedaに伝えて、「女性ソロシンガーとして、今の日本の中でもう一度ロックを響かせるにはどうしたらいいか？」という相談をさせていただきました。

──それを受けて、Ledaさんは作曲に取り掛かったと。

Leda：実はこの1曲だけ作ったわけじゃなくて、いろいろと楽曲を提案させていただいていた状況があったんです。“いつも新しいことに挑戦したい”と思うのがアーティストとしての常だと思うんですが、上木さんもそうで、「過去の焼き直しではなく新しいものを」というマインドがあったので、そういう楽曲もいくつか作らせていただいたんです。デビュー20周年で14年ぶりの音源を出す時に、新しいチャレンジも大切ですけど、「ここはストレートに上木彩矢を表現する楽曲を出したらどうか」という提案を僕からさせていただきました。上木彩矢を待っている方々が求めているところにボールを投げて、かつそれが新しくて、現代のサウンドメイクとしてのアレンジになっていればいいという。そういうアプローチですね。上木さんのようなタイプのシンガーは令和の時代にほとんどいない天然記念物というか、エアポケットになっているところだと思うんですよね。こんなにパワフルでこんなに気高く、気が強く歌っていくタイプはなかなかいないので、そこを押すべきだなと思って、最終的にこの楽曲をチョイスさせていただきました。

＜AYAKAMIKI 20th ANNIVERSARY LIVE “Return to ZERO” 2026＞大阪公演

──Ledaさんの超絶ギターソロに上木さんのフェイクが重なり、後半で両者がユニゾンしていくところとか、シビれます。

Leda：上木さんは「ピエロ」の頃から、フェイクを楽曲の中に入れていくところが特徴で、それをひとつの武器にしている楽曲が他にもあるんですね。ポルタメント(音を滑らかに繋ぐ)でフェイクが上がっていくところが上木らしさというか、そこにギターソロを絡めていくアレンジがいいだろうなと思いました。

──そのソロラストの高音域のユニゾンが圧巻で。上木さんのボーカルは、以前より音域も声量も超えているんじゃないか？と思うほどにパワフルです。

上木：全盛期はキーが高いという曲の特徴があったんですけど、ああいう曲ばかり歌っていたので喉も何度か壊したりして。声帯結節ができて、手術をするかしないかという選択を迫られた時もあったんです。結局は手術しないで克服する歌い方を、活動していない間に模索して。チープな言い方ですけど、自分の中では“今が一番、歌が上手じゃないかな”と思っています。上手というよりは、ものすごく開放度が高いというか。それは声だけではなく、心の中にあるプレッシャーや不安が一切なく、全開放できている状態が今の上木彩矢だと思うので、ものすごく楽しいです。そこにLedaのような独創的なギタリストが乗ってくると、ものすごくワクワクしますね。

Leda：上木さんは生き様がすべて声になって出ているところがあって。この令和の時代に、ここまで絶唱して心に刺していくことができるボーカリストはなかなかいないと思うんです。AIが音楽を浸食している時代に、生身の人間が命を削って、喉を削って、言いたいことを歌で刺していくことができる。そういうアーティストはかけがえのない存在だと思うので、ぜひ聴いてもらいたいと思います。

上木：令和の時代にこういうジャンルをやるのは、時代遅れにとらえられることもあるかもしれないと思うんです。今はとても素晴らしい音楽がたくさん溢れていますし、才能ある方が前に出やすくなった時代だと思うんですね。私のデビュー当時は、デビューするまでのハードルがものすごく高くて。SNSとかはもちろんないから、まずライブハウスやオーディションで見つけてもらわなきゃいけないし、もしレコード会社や事務所に所属しても全員がデビューできるわけではないし、デビューしたとしても売れるとは限らない。そういう時代に生きてきた人間からすると、今の時代は才能がある子は自分次第で必ず前に出られるという素晴らしい時代なので、今の音楽も本当に素晴らしいと思うんです。だけど、だからこそこういうロックというジャンルの音楽には消えてほしくないですし、ロックを聴く人が一人でも増えたらいいなと私は思っています。

──「Nonfiction」ミュージックビデオを見て、まるでジャンヌダルクのような気高さとカッコよさを感じました。フラッグを掲げて人々の先頭に立つような女性シンガーは、なかなか現代にはいないと思います。

上木：まさに今回のイメージモチーフとして、ジャンヌダルクをテーマにしていたんですよね。この20年間、“どこかで一度はこのテーマで作品化したい”という思いはあったんですけど、歴史的人物としてあまりにも有名ですし、これまでの上木彩矢のスタイルではトゥーマッチになりすぎるかな？という部分もあったので。でも今こうして40歳になって、いろいろ経験してきたところでやっとフィットしたのかな？と思うので、このテーマを出せたことがすごく嬉しいんですよね。

■屈してはいけないということ

■その思い入れが強い曲になったかな

──“人々よ目覚めろ、時は満ちた”という歌詞に象徴されるように、「Nonfiction」には時代へのメッセージでもありますし、上木さん自身の復活へのメッセージも入っている気がしました。リリックにはどんな思いを込めていますか。

上木：これは言葉を繊細に選ばなければならない事案だと思うんですが、近年はSNSを使って簡単に誰でも発信できる時代になったことによって、良くなった部分もあると思うんです。だけど、そのぶん、埋もれてしまった真実がめくれやすい時代になったのかなと思うんです。

──情報技術の発展とインターネットの普及により、誰もが情報を発信・拡散できる社会構造が、その背景にありますね。

上木：そう。全部が正義の世界というものは存在しないですし、特にエンタテインメント業界のような、個人の能力や努力を仕事にする人たちの世界には、一般常識から逸脱した想像できないようなこともあるんですね。私自身の経験値の中でもそういうことがたくさんありましたし、正義の裏側に隠れている負の面や悪の面に触れることで、ダメになっていくアーティストはたくさんいたと思うんです。もちろんそれはエンタメだけじゃなくて、どんな場所にもあると思うんですが、そういう負の面や悪の面に触れることで一人の人生がダメになってしまうのは、私的にはあってはならないことで。大きな力に屈してしまって、大事な能力を捨てなくてはならなかった人をたくさん見てきて……たぶん自分もその一人だったと思います。でもこうやって生きていれば、ミュージシャン同士もそうですし、スポンサーの方ともそうですし、いろんな出会いがあって道が開けていくことを知ったので。その中で自分が強く思うことは、“屈してはいけない”ということなので、その思い入れがすごく強い曲になったかなと思います。

＜AYAKAMIKI 20th ANNIVERSARY LIVE “Return to ZERO” 2026＞大阪公演

──まさにこの曲は、“屈するな” “強くあれ”というメッセージを、たくさんの人に届ける曲だと思います。ライブで聴くのが楽しみです。

上木：ありがとうございます。もうすでに大阪公演では演奏したんですけど、衝撃的でした。ライブまで1週間もないタイミングでミュージックビデオをオフィシャルYouTubeチャンネルに公開したんですね。だいたい新曲をライブ初披露する時は、お客様がポカーンとするというか（笑）。どう乗っていいかわからない、みたいな雰囲気が今までは多かったんですけど、今回は最高潮の盛り上がりで、非常に驚きました。そして嬉しかったです。

Leda：本当にその通りで、まさか新曲がライブのハイライトになるとは思っていませんでした。20周年ということで、過去の楽曲もたくさんやる中で、懐古だけではなく新しいフェーズの上木彩矢を待っているお客さんがたくさんいるということが、僕もサポートギタリストながらすごく嬉しく思いました。

──大阪公演のセットリストを見ると、2日間で3分の1ぐらい曲を入れ替えていましたね。今回は、大阪と東京の全3公演で完結するライブということですか。

上木：どちらかというと、東京が本当に20周年を振り返るセットリストになると思います。大阪公演はhillsパン工場という場所でやったんですが、ここは上木彩矢がデビューしたビーイングのGIZAレーベルが経営するライブハウスなんですね。つまり、私が初めて上木彩矢として立ったステージが大阪のhillsパン工場で、レーベルを離れて17年ぐらい経ちますけど、その場所でやる意味を今回非常に強く持っていて。ダメ元で「やらせてもらえませんか」とオファーを出したら快諾していただけたので。インディーズの時に作った曲や、当時あの会場でしかやらなかった曲を、できるだけ多く詰め込みました。

＜AYAKAMIKI 20th ANNIVERSARY LIVE “Return to ZERO” 2026＞大阪公演

──あらためて、3月14日と15日の大阪公演はどんな2日間でしたか。

上木：1日目と2日目は、太陽と月ぐらい全然違う感じでした。1日目は本当に20周年ライブ初日の教科書通りのような、素晴らしいライブでした。

Leda：いい意味で、ですね。

上木：そう。パフォーマンスする側も、すごく神聖な気持ちでステージに立ち向かいましたし、それを受けてくれるファンのみんなも、20年ぶんの思いを持ってその場にいてくれたので、胸にジンとくるものが多くあったのが1日目かなと思います。2日目の3月15日は、上木がメジャーデビューしたちょうど当日になるんですけど、その日は我々パフォーマーもリミッターが外れたというか、機材トラブルがあったせいもあると思うんですけど、“やるっきゃねえ”みたいな感じになったのがお客様にも伝わってしまったみたいで（笑）。みんなが暴れ回っていましたね。

──まさにライブは生き物、ですね。

上木：最も印象に残った出来事は、ファンクラブ限定のミート&グリートにお見えになった女性の方が、「当時は8歳で、今30歳になりました」と言っていたんですね。本当に20年間の長さと重みを感じましたし、お久しぶりの方には「お互い年取ったね」みたいな感じもあって（笑）。なんと言うか、同窓会な気分でしたね。

＜AYAKAMIKI 20th ANNIVERSARY LIVE “Return to ZERO” 2026＞大阪公演

Leda：大阪の2日間は、まさに上木さんが言ったような対比のあるライブだったんですけれど、2日とも来てくれた人もたくさんいらっしゃったんですよ。僕たちが2日目に軌道修正するようなところを、お客さん自身もそうしてきてくれたというか。ただ単に懐かしい曲を聴いてエモーショナルな気分になるライブじゃなくて、会場を盛り上げようとするお客さんの姿がすごく嬉しかったんですよね。僕たちのボルテージをさらに上げてくれるような、お客さんに恵まれた20周年記念ライブになっているなと思いました。メンバーもそうですけど、何より上木さんが自信に溢れて、ステージをすごく楽しんで歌唱しているところを横目で見て、“この20周年プロジェクトは成功だな”と思いながらライブをしていました。

上木：上木彩矢のソロライブでヘドバンとモッシュが起きるなんて、20年間で初めてでしたけどね。さすがLedaくんだと思いました。

Leda：いやいや（笑）。

上木：150人ぐらいしか入らないキャパの会場で、“もうどうにでもなれ”みたいに暴れて楽しんでいる姿を、私はステージから見ていてすごく胸がジンとしました。あの時、みんなが本当に懐かしい青春を取り戻している感じがしましたから。

■次のフェーズに行こうという思いを込めて

■“return to ZERO”というタイトルをつけました

──そんな大阪公演の成功を受けて、いよいよ3月29日の東京・新宿ReNY公演が目前に迫ってきました。どんなライブになりそうですか。

上木：東京はセットリストをガラッと一新します。こことここを入れ替えてとかではなく、東京公演専用の“20周年という記念だからこそできるセットリスト”として作らせてもらっています。上木彩矢には意外と楽曲が多くあって、それをバランスよくひとつの公演に入れようと思うと、たぶん5時間ぐらいやらなきゃいけないので（笑）。“何を大切にしようかな？”というところは、自分の中でいろいろ悩みましたが、セットリストに関してはベストを尽くせたのかなと思います。大阪公演中には、「ビーイング時代の曲しか歌わないじゃん」みたいなお声も頂戴していたんですけど、さっきも言ったように、特に大阪は思い入れのある会場で、インディーズの曲も入れたのでそういう形になったんです。だけど、東京公演はもっと幅広いものになると思います。上木彩矢はGIZA時代が一番多く曲を発信していましたから、まんべんなくではないですけど、現代に近い上木の曲もいくつか入っています。

＜AYAKAMIKI 20th ANNIVERSARY LIVE “Return to ZERO” 2026＞大阪公演

Leda：メモリアルであり、クロニクルであり、シアトリカルなところがあるライブになるのかなと思いますので、大阪とは全く違う雰囲気になるんじゃないかな。上木彩矢の20周年プロジェクトのひとつの区切りになるものなので、お祭り感とは少し違う、感動的なものになるかなと思います。たぶん後にも先に、上木さんがこのセットリストをやることは一生ないと思うので。

上木：ないですね。

Leda：その特別感を皆さんに感じていただけたらと思って、準備もたくさんやっているので、ぜひ遊びに来てもらいたいですね。

──ライブタイトルにある“return to ZERO”という言葉には、どんな思いを込めていますか。

上木：破壊と創造と言いますか、“節目がついに来てしまった”という感じがするんですよね。メジャーデビュー20周年、インディーズから数えると21年。自分の娘が今年6歳になるんですけど、母親になってみて思うのが、“20年ということは「おぎゃあ」と生まれた子が成人式か”という感覚になるんですね。だから、ここから同じ靴を履いたまま30年、40年と続けていくよりは、今まで築き上げてきたものをゼロに戻して、新しい靴で次のフェーズに行けたらいいなと思っています。やっぱり私は音楽でしか生きていけないと思いますし、音楽しかやってこなかったので。死ぬまで音楽をやるというのであれば、20年というタイミングで一度区切りをつけて、次のフェーズに行こうという思いを込めて、“return to ZERO”というタイトルをつけさせていただきました。

＜AYAKAMIKI 20th ANNIVERSARY LIVE “Return to ZERO” 2026＞大阪公演

──歴史の目撃者になれる東京公演、期待しています。

上木：カッコつけるのはあんまり好きじゃないので言っちゃいますけど、20周年プロジェクトのみんなが「復活ライブは新宿ReNYがいいんじゃない？」と言った時に、私は「10年ぶりとかなのに、いい場所すぎません？」と言っていたんですよ。もうちょっとコンパクトな会場でいいと思っていたから。なのに、みんな「大丈夫ですよ」とか言って、おかげさまでまだソールドアウトしていないという（笑）。もしかしたら、“久々に見るのがちょっと怖い”とか、“あの時の上木彩矢を美しい思い出にしておきたい”とか、そういう方もいると思うんですけど、「来ていただいたら後悔はさせません」ということだけは断言できます。よりパワフルに、愛に溢れたスタッフやメンバーと共に作り上げるショーは、間違いなく素晴らしいものになります。だから皆さんが上木彩矢を認識してくださっている思い出の上で、「一緒に新しくページをめくりませんか？」という気持ちでいることをお伝えしたいですね。楽しみにしていてください。

取材・文◎宮本英夫

■14年ぶり新曲「Nonfiction」

https://www.youtube.com/watch?v=ka4s2e0zqd4

Lyric : 上木彩矢

Song and Arrangement : Leda

Drums : 中村”マーボー”真行

Vocal recording : Tomohiro Ikeda (I.T.REC) at Geimori Studio

Mixing Engineer : Chifumi Karasawa (POPHOLIC)

Mastaring Engineer : Naomi Sassa (EMP) VIDEO DIRECTOR：TAKESHI OHNO / 大野剛志 (HIGH LINE STUDIO)

CINEMATOGRAPHER : NAOYUKI MATSUI / 松井直之 (SPICE)

LIGHTING DIRECTOR : YASUNORI SUGIYAMA / 杉山泰則 (S-LIGHT)

GRIP : HISATAKA UEDA / 植田久貴 (DVcinemo)

VIDEO PRODUCER : HAYATO KASAHARA / 笠原隼人 (YUM THE BIT) Supported : Ocean

■＜AYAKAMIKI 20thANNIVERSARY LIVE “Return to ZERO” 2026＞

3月29日(日) 東京・新宿ReNY

open15:15 / start16:00

▼サポートメンバー

Guitar & Bandmaster：Leda

Bass：Shoyo

Violin & Piano：KANATA

Drums：中村“マーボー”真行

▼チケット

※オールスタンディング・税込・ドリンク代別 ※幼児無料

◯FC限定Meet and greet付きチケット\10,000

※終演後2ショットチェキ撮影&サイン＋おみやげグッズ付き

※大学生以上が対象

◯一般Meet and greet付きチケット：\10,000

※終演後2ショットチェキ撮影あり

※大学生以上が対象

◯前売券：\6,000-

◯学生チケット：\2,000(小学生以上、高校生以下/入場時学生証提示)

詳細：https://eplus.jp/ayakamiki/