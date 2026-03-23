パーソル、笑顔測定器を活用した寄付活動を実施―“笑顔のポイント”をサービスグラントへ
パーソルホールディングスは、笑顔測定器を用いた「はたらくWell-being Donation」で集まったポイントを寄付金として、認定NPO法人サービスグラントへ寄付したことを発表した。
認定NPO法人サービスグラントに寄付
パーソルグループでは、「はたらく」を応援する寄付活動全般を「はたらくWell-being Donation」と総称し、さまざまな社会貢献活動を展開している。
その一環として、昨年12月の寄付月間に合わせ、南青山オフィスのエントランスに笑顔測定器を設置。来場者の笑顔の回数に応じて蓄積したポイントを寄付金に換算し、認定NPO法人サービスグラントへ寄付した。
設置された笑顔測定器
寄付先のサービスグラントは、日本における職業スキルを生かした社会貢献活動「プロボノ」の草分けとして知られ、専門性を社会に役立てながら、はたらく人のキャリアの可能性を広げる取り組みを行っている。
認定NPO法人サービスグラントに寄付
パーソルグループでは、「はたらく」を応援する寄付活動全般を「はたらくWell-being Donation」と総称し、さまざまな社会貢献活動を展開している。
設置された笑顔測定器
寄付先のサービスグラントは、日本における職業スキルを生かした社会貢献活動「プロボノ」の草分けとして知られ、専門性を社会に役立てながら、はたらく人のキャリアの可能性を広げる取り組みを行っている。