三重県の新名神高速で6人が死亡した事故で、容疑者のトラック運転手が「前をしっかり見ていなかった」などと供述していることが分かりました。

■遺体の身元は分からず

3連休初日の未明、まだ暗い時間の事故でした。

記者

「こちらが野登トンネル。4キロを超えるトンネルです。事故から3日たったきょう（23日）は乗用車や大型トラックが走行している様子が確認できます」

長いトンネルを抜ける、その直前。

水谷水都代容疑者（54）は「ブレーキを踏んだものの間に合わなかった」という趣旨の供述をしています。

20日、三重県亀山市を通る新名神高速道路下り。渋滞で止まっていた乗用車に大型トラックが追突。多重事故が発生しました。

記者

「事故に遭った車両がいま引き上げられました。乗用車だったのか、トラックだったのか、それすらも分かりません」

警察によると、子ども3人を含む6人が死亡。3日がたった23日も、遺体の身元は分かっていません。

事故を起こした大型トラックの運転手にケガはありませんでした。

■容疑者は“トラック好き”

記者

「水谷容疑者が出てきました。表情を見ることはできません」

過失運転致死の疑いで逮捕・送検された水谷水都代容疑者（54）。

記者

「水谷容疑者が勤務する運送会社の関係先に捜査員が入っていきます」

関係者などによると、水谷容疑者は“トラック好き”。広島市の運送会社で働くこと4年以上、目立った事故はなかったといいます。

水谷容疑者の勤務先社長

「（水谷容疑者は）事故もなく、トラックも遠くへ走るということで割と新しいトラックを渡した」

トラックも4か月前に購入したばかりで、事故の4日前の点検でも異常はなかったということです。

■今週中にも実況見分を行う予定

では、なぜ事故は起きてしまったのか？

現場から、約1キロ先。事故当時に行われていたのが、工事に伴う車線規制です。

そのため現場周辺では、制限速度を50キロに規制。トンネルの出口付近まで渋滞が発生していました。

大型トラックは、その車列に突っ込んだとみられています。

その後の警察への取材で、直前まで制限速度を超えて走行していたとみられることも分かっている水谷容疑者。

新たに、こう供述しています。

水谷水都代容疑者（54）

「前をしっかり見ていなかった」

現場に残っていたという、トラックのブレーキ痕。

警察は今週中にも水谷容疑者立ち会いのもと、実況見分を行う予定です。