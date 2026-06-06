兵庫県たつの市で母娘が殺害された事件で、死亡した母娘の自宅の浴室から血痕が見つかっていたことが分かりました。 警察は容疑者が殺害後に血を洗い流したとみて捜査しています。 先月、たつの市の住宅で田中澄恵さん（７４）と娘の千尋さん（５２）が殺害された事件で、公開手配されていた大山賢二容疑者（４２）が遺体で見つかり、警察は２人を殺害した疑いで死亡した大山容疑者を書類送検する方針です。 捜査関係者