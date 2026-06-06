5月29日に放送された『情報ライブ ミヤネ屋』（日本テレビ系）で、千葉県香取郡東庄（とうのしょう）町で田植えを終えたばかりの水田が突如として干上がる異常事態が特集された。その原因は猛暑や渇水ではなく、排水機場からの銅線ケーブル盗難だった。本来なら水が張られているはずの田んぼには大きなひび割れが入り、農家たちは不安を募らせている。【写真】事件当日もTikTok更新…栃木強盗殺人、容疑者女性の恐怖投稿『トクリ