東京・歌舞伎町で女子中学生にわいせつな行為をしたなどとして、24歳の男が再逮捕されました。【写真を見る】トー横の“いのっち”を再逮捕14歳中学生にわいせつなど疑い様子を動画撮影か警視庁東京・新宿区女子中学生（14）にわいせつな行為をし、動画撮影か再逮捕されたのは井上翔太容疑者（24）で、先月、新宿区のホテルで14歳の女子中学生にわいせつな行為をし、その様子をスマートフォンで動画撮影した疑いなどがもた