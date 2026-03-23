顔をかこうとする猫さんに代わって、飼い主さんが猫さんの顔を「カキカキ」してあげることに。すると、猫さんは…。癒やし要素満載の姿は胸キュン必至です！

話題となっている投稿は、記事執筆時点で23万再生を突破し、「面白すぎる笑笑」「足短いw」といったコメントが寄せられました。

【動画：飼い主さんに顔をかかれる猫→『足の動き』を見ると…思わず笑顔になる『可愛い瞬間』】

そこが気持ちいいにゃ～

TikTokアカウント「もち」に投稿されたのは、猫さんが自分の顔を後ろ足でかこうとする様子です。今回の主役は、ジェネッタの「もち」くん。仰向けになってゴロゴロするのが好きな、短足がチャームポイントの男の子です。

この日も床に寝転がっていたというもちくん。そんなもちくんの顔を飼い主さんは「カキカキ」することに。すると、体をのけぞらせながらとっても気持ちよさそうにしていたといいます。

短足ジェネッタだからこその可愛すぎる姿

飼い主さんが頭をかいてあげていると、つい笑ってしまう光景が目に入ったとのこと。なんともちくんもしきりに左足を動かしていたのだとか。もしかして自分で顔をカキカキしていると思っているのでしょうか。もちくんの必死な姿を見て、ついクスッと笑ってしまいました。

飼い主さんにカキカキしてもらっている間、ずっと左足でポリポリしていたというもちくん。愛おしすぎる姿を間近で見られる飼い主さん、羨ましすぎますね…！

何ですか、その可愛い手は…！！

飼い主さんがカキカキし終えると、もちくんも足を止めて、また手足をだらんとした状態でくつろぎ始めたそう。伸ばしても短い手足が可愛すぎて、キュンキュンが止まりません。ちょっぴり抜けているところも魅力なもちくんなのでした。

爆笑必至のもちくんの姿は、TikTokにて1.9万件を超える高評価を獲得！アカウント内には、赤ちゃんみたいなもちくんの様子なども投稿されており、人気を博しています。

投稿には「脚パタパタさせてるだけなのかわいい」「うちのイッヌも自分でかいてると思って足動かしてました」「うちのどんくさノルウェージャンもやってたw」「短足ちゃんてかきたいときどうするんだろ笑」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「もち」では、小さくて可愛いお手手を見せてくれる様子や豪快に眠る様子など、もちくんの微笑ましい姿がたくさん投稿されており、見ているだけで癒やされますよ。

もちくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「もち」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。