[3.22 ベルギー・リーグ第30節](Daio Wasabi Stayen Stadium)

※26:30開始

<出場メンバー>

[シントトロイデン]

先発

GK 16 小久保玲央ブライアン

DF 3 畑大雅

DF 4 ロイク・ムベ・ソウ

DF 5 谷口彰悟

DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール

MF 6 山本理仁

MF 7 アルブノール・ムヤ

MF 8 アブドゥライェ・シッサコ

MF 10 イリアス・セバウィ

MF 13 伊藤涼太郎

FW 42 後藤啓介

控え

GK 21 マット・レンドファー

DF 18 シメン・ユクレラー

DF 22 ウォルク・ヤンセンス

DF 23 J. Pupe

DF 26 ビサル・ムスリウ

MF 14 ライアン・マーレン

MF 33 アルイス・ディリケン

FW 38 松澤海斗

FW 77 O. Diouf

監督

ワウテル ヴランケン

[ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ]

先発

GK 1 ビック・シャンバエレ

DF 16 クリスチャン・バージェス

DF 26 ロス・サイケス

DF 48 フェデ・レイセン

MF 8 アデム・ゾルガン

MF 11 ギリェルメ・スミス

MF 17 ロブ・スクーフス

MF 25 アナン・カライリ

FW 9 M. Biondic

FW 10 アヌアル・エ・エル・ハジ

FW 23 B. Zeneli

控え

GK 21 J. Teunckens

DF 5 ケビン・マック・アリスター

DF 19 ギヨム フランソワ

DF 27 ルイ・パトリス

DF 29 M. Sylla

MF 14 イヴァン パヴリッチ

MF 44 Y. Stevens

FW 7 モハメド・フセイニ

FW 20 マルク・ギーガー

監督

ヒューベルトダヴィド

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります