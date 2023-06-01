シントトロイデンvsサンジロワーズ スタメン発表
[3.22 ベルギー・リーグ第30節](Daio Wasabi Stayen Stadium)
※26:30開始
<出場メンバー>
[シントトロイデン]
先発
GK 16 小久保玲央ブライアン
DF 3 畑大雅
DF 4 ロイク・ムベ・ソウ
DF 5 谷口彰悟
DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール
MF 6 山本理仁
MF 7 アルブノール・ムヤ
MF 8 アブドゥライェ・シッサコ
MF 10 イリアス・セバウィ
MF 13 伊藤涼太郎
FW 42 後藤啓介
控え
GK 21 マット・レンドファー
DF 18 シメン・ユクレラー
DF 22 ウォルク・ヤンセンス
DF 23 J. Pupe
DF 26 ビサル・ムスリウ
MF 14 ライアン・マーレン
MF 33 アルイス・ディリケン
FW 38 松澤海斗
FW 77 O. Diouf
監督
ワウテル ヴランケン
[ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ]
先発
GK 1 ビック・シャンバエレ
DF 16 クリスチャン・バージェス
DF 26 ロス・サイケス
DF 48 フェデ・レイセン
MF 8 アデム・ゾルガン
MF 11 ギリェルメ・スミス
MF 17 ロブ・スクーフス
MF 25 アナン・カライリ
FW 9 M. Biondic
FW 10 アヌアル・エ・エル・ハジ
FW 23 B. Zeneli
控え
GK 21 J. Teunckens
DF 5 ケビン・マック・アリスター
DF 19 ギヨム フランソワ
DF 27 ルイ・パトリス
DF 29 M. Sylla
MF 14 イヴァン パヴリッチ
MF 44 Y. Stevens
FW 7 モハメド・フセイニ
FW 20 マルク・ギーガー
監督
ヒューベルトダヴィド
※26:30開始
<出場メンバー>
[シントトロイデン]
先発
GK 16 小久保玲央ブライアン
DF 3 畑大雅
DF 4 ロイク・ムベ・ソウ
DF 5 谷口彰悟
DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール
MF 6 山本理仁
MF 7 アルブノール・ムヤ
MF 8 アブドゥライェ・シッサコ
MF 10 イリアス・セバウィ
MF 13 伊藤涼太郎
控え
GK 21 マット・レンドファー
DF 18 シメン・ユクレラー
DF 22 ウォルク・ヤンセンス
DF 23 J. Pupe
DF 26 ビサル・ムスリウ
MF 14 ライアン・マーレン
MF 33 アルイス・ディリケン
FW 38 松澤海斗
FW 77 O. Diouf
監督
ワウテル ヴランケン
[ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ]
先発
GK 1 ビック・シャンバエレ
DF 16 クリスチャン・バージェス
DF 26 ロス・サイケス
DF 48 フェデ・レイセン
MF 8 アデム・ゾルガン
MF 11 ギリェルメ・スミス
MF 17 ロブ・スクーフス
MF 25 アナン・カライリ
FW 9 M. Biondic
FW 10 アヌアル・エ・エル・ハジ
FW 23 B. Zeneli
控え
GK 21 J. Teunckens
DF 5 ケビン・マック・アリスター
DF 19 ギヨム フランソワ
DF 27 ルイ・パトリス
DF 29 M. Sylla
MF 14 イヴァン パヴリッチ
MF 44 Y. Stevens
FW 7 モハメド・フセイニ
FW 20 マルク・ギーガー
監督
ヒューベルトダヴィド
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります