冨安健洋が連続スタメンで鉄壁守備を披露も途中交代…日本代表3選手出場の伝統ダービーマッチは痛み分け

💥💥完全無欠のスーパーミドル💥💥



試合を動かしたのはアヤックス‼️



冨安のクロスのこぼれ球を#ストゥール がボックス外から

強烈ミドル🤛💨💨



キーパーもノーチャンスの

完璧ミドルシュートをご覧あれ💁



🇳🇱 エールディヴィジ第28節

⚔️ フェイエノールト v アヤックス

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