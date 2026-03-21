BTSが来週、米NBCの人気番組「ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン」に2夜連続で出演する。出演日は25日と26日で、韓国での兵役を終えて以降、グループとしては初となる米国の深夜テレビ番組出演となる。



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RM、ジン、シュガ、J―HOPE、ジミン、V、ジョングクの7人は、スタジオでジミー・ファロンのインタビューを受けるほか、2曲を披露する予定。インタビューと1曲目は25日に放送され、2曲目は翌26日にオンエアされる。今回の出演は20日にリリースされる約4年ぶりの新アルバム「ARIRANG」に続くプロモーションの一環。翌21日にはソウル・光化門広場からライブ「BTS：THE COME BACK LIVE| ARIRANG」がネットフリックスで配信される。さらに27日には制作過程とグループ再始動を追った長編ドキュメンタリー「BTS：THE RETURN」も配信予定だ。



BTSが「ザ・トゥナイト・ショー」に最後にグループ出演したのは2021年。当時は「Butter」と「Permission to Dance」を披露し、デジタル視聴数は約1億2000万回を記録した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）