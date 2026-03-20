3月18日、タレント・GACKTが、都内で開催されたテレビ電話アプリ「POPOPO」サービス発表会に出席。登壇者たちとの“身長差”に、ネットがざわついている。

この日のイベントには、『新世紀エヴァンゲリオン』で知られる庵野秀明氏や、ドワンゴ創業者・川上量生氏、2ちゃんねる開設者・ひろゆきこと西村博之など、豪華なメンツが登場した。GACKT含めたこの4人は、「POPOPO」を運営する株式会社POPOPOの取締役に就任し、サービスを盛り上げていくという。

GACKTは、川上とは約25年来の友人だと明かし、今回は川上から「手伝って」と誘われ、POPOPOの取締役就任を引き受けたという。濃いメンツを見たGACKTは「このなかにまとめ役は1人もいない」と苦笑い。「みんな好き勝手なことを言っているから、おもしろいことができる」と自信ものぞかせた。

だが、サービス内容以上に注目を集めたのは、GACKTと、隣に並んだひろゆきの“身長差”だった。

「GACKTさんは身長180cmを公言しており、タレント名鑑にもその通り記載されています。いっぽう、ひろゆきさんは、自身のYouTubeチャンネルで『僕は身長174cmとかなんですけど』と語っており、本来、2人の身長差は6cmほどあるはずなんです。

しかし、実際にイベントの写真を見てみると、2人の身長は同じ程度。わずかにGACKTさんのほうが高いかも、といった印象でした。ひろゆきさんはシンプルな革靴で、ヒールもほとんどないようでした。いっぽう、GACKTさんは、低めながらヒールのあるブーツを履いており、余計に身長差のなさが注目されてしまったようです」（芸能担当記者）

Xでは、2人の意外な身長差に、違和感を指摘する声が殺到している。

《ひろゆきとGACKT身長一緒だな おかしいぞ》

《ひろゆきがデカいのかGACKTが思いのほか小さいのか》

なお、GACKTの身長に注目が集まったのは、これが初めてのことではない。今回のように、共演者と並んだ時の印象で、何度か“疑惑”が再燃している。

「最近でいえば、GACKTさん出演の映画『翔んで埼玉2』で、女優・杏さんとの共演シーンがあったんですが、ここでも2人の身長差がほぼなかったことが話題を集めました。杏さんの場合、公表している身長は174cmで、ひろゆきさんと同じ程度。ただ、この時は杏さんがヒール付きのブーツを履いていたため、差が縮まった部分はありそうです」（同前）

GACKTの身長問題、果たして真相は――。