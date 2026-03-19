ユーチューバー・てんちむ（32）が19日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、子供の父親に関する投稿が拡散されている件について言及した。

24年4月に第1子誕生を報告したてんちむ。シングルマザーで育児に励んでいるといい、子供の父親については明かさなかった。米メディアは実業家のイーロン・マスク氏が「日本のポップスターとの間に子供をもうけた」と発言したなどと報道しており、そこから飛躍して「てんちむはイーロン・マスクの子供を生んだが、口止めをされて言えない状況」などと根拠のない投稿が拡散されていた。

この件について、てんちむは「てんちむはオーディションして勝ったから種貰った？？？とか中国国籍だから養育費が減らされた？？謎の噂が一人歩きしてるらしいんですけど」と切り出すと「そもそも話の根本含め色々と事実無根すぎるので そんな事実は無いです！違います！ってハッキリ言っておきますね」と真っ向から否定する。

「そんなばかげた作り話信じるやついるのって思うんですけど、なんかいるっぽいし 事実無根でも噂に言及せず放置してたら あたかも事実かのようにされた経験あるので、噂は噂で面白いんですけどね でも自分と子どものためにも違いますってちゃんと言っておきます」としていた。