元「青汁王子」こと実業家の三崎優太さん（37）が、2026年4月21日、かの／カノックスターさんのYouTubeチャンネルに登場。妻の「てんちむ」こと橋本甜歌さん（32）との子供について言及する一幕があった。結婚生活は「普通に楽しい」三崎さんは3月にインスタグラムで、長年の友人でもあるてんちむさんと1月30日に結婚したと発表していた。かのさんの動画で、結婚生活について「普通に楽しい」「けんかになった時は話し合って乗り越