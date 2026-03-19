アニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』2026年劇場版全国公開決定！主題曲が坂本龍一「Blu」に決定！

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株式会社フロム・ソフトウェアが手掛ける『SEKIRO: SHADOWSDIETWICE』は、戦国末期の忍びの戦いを描いたアクション・アドベンチャーゲーム。その初の映像化作品となるアニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』が2026年に劇場版として全国公開決定した。これに伴い、PVが公開された。

本作は、全編手描きによる2Dアニメーションで、制作スタジオはQzil.la株式会社、製作とプロデュースを株式会社KADOKAWAとアーチ株式会社がそれぞれ担当している。

さらに、原作から続投となるキャストの出演も決定した。狼役・浪川大輔、九郎役・佐藤みゆ希、葦名弦一郎役・津田健次郎に加えて、仏師役・浦山迅、エマ役・伊藤静、半兵衛役・高瀬右光、梟役・土師孝也、葦名一心役・金尾哲夫が本作も担当。PVは刀と刀がぶつかり合うスリリングな剣戟アクションシーンや、キャラクターの切なくも美しい生きざま、そして苛烈な戦国の世と日本古来の美しさが混在する独特の世界観が伝わる映像となっている。

さらに、本作の主題曲は作曲家・坂本龍一による「Blu」(『The Best of ‘Playing the Orchestra 2014’』より)に決定した。

●楽曲情報

主題曲

坂本龍一

「Blu」

●作品情報

アニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』

2026年劇場版全国公開決定



【STAFF】

原作：SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE（株式会社フロム・ソフトウェア）

監督：沓名健一

脚本：佐藤卓哉

キャラクターデザイン：岸田隆宏

副監督：福井俊介

総作画監督：茂木海渡

アクション作画監督：向田隆

美術監督：金子雄司

色彩設計：佐々木梓

撮影監督：野澤圭輔

編集：村上義典

音響監督：名倉靖

音楽：蓮沼執太

プロデュース：ARCH

アニメーション制作：Qzil.la

【CAST】

狼:浪川大輔

九郎:佐藤みゆ希

葦名弦一郎:津田健次郎

仏師:浦山迅

エマ:伊藤静

半兵衛:高瀬右光

梟:土師孝也

葦名一心:金尾哲夫

＜Ryuichi Sakamotoプロフィール＞



Photo by Neo Sora ©2020 KAB Inc.

1952年生まれ、東京都出身。東京藝術大学大学院修士課程修了。

1978年『千のナイフ』でソロデビュー。同年、YMOの結成に参加。1983年に散

開後は『音楽図鑑』、『BEAUTY』、『async』、『12』などを発表、革新的な

サウンドを追求し続けた姿勢は世界的評価を得た。映画音楽では『戦場のメリー

クリスマス』(83/監督：大島渚)で英国アカデミー賞作曲賞を、『ラストエンペ

ラー』(87/監督：ベルナルド・ベルトルッチ)でアカデミー賞作曲賞、ゴールデン

グローブ賞、グラミー賞など多数受賞。「LIFE」、「TIME」などの舞台作品や、

2018年 piknic/ソウル、2021年M WOODS/北京、2023年-2024年 M WOODS/成

都、2024年-2025年 東京都現代美術館/東京での大規模インスタレーション展など、

アート界への越境も積極的に行なった。環境や平和問題への言及も多く、森林保

全団体「more trees」を創設。また「東北ユースオーケストラ」を設立して被災

地の子供たちの音楽活動を支援した。2023年3月28日死去。

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©KADOKAWA/Sekiro: No Defeat PARTNERS

関連リンク

アニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』公式サイト

http://sekiro-anime.jp/