SixTONES松村北斗が弁護士を演じる『九条の大罪』キャラクター相関図＆新場面写真10点が初解禁

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SixTONES松村北斗が東大法学部を主席で卒業した弁護士・烏丸真司を演じるNetflixシリーズ『九条の大罪』の相関図と場面写真が解禁された。

■弁護士、刑事、半グレ、ヤクザ。正義と悪が入り乱れるカオスな相関図が到着

本作の原作は、国民的ダークヒーロー漫画『闇金ウシジマくん』作者である真鍋昌平による最新漫画『九条の大罪』。2020年10月より『ビッグコミックスピリッツ』（小学館）に連載され、現在までに単行本は15巻刊行、累計部数400万部を超える話題作だ。法とモラルの境界線を極限まで問い、これまでタブー視されてきた日常に潜む闇に切り込むことで現代社会の真実の物差しを揺さぶる物語が、ついに実写シリーズ化。4月2日にNetflixにて世界配信される。

主演を務めるのは柳楽優弥。九条法律事務所で厄介でグレーな案件ばかりを引き受ける弁護士・九条間人を演じる。その九条の元で働くことになった優秀なエリート弁護士・烏丸真司を演じるのは松村北斗。犯罪者を見守るソーシャルワーカーの薬師前仁美を池田エライザ、裏社会とつながり九条に厄介な依頼を持ち込む壬生憲剛を町田啓太、ある過去から九条と壬生を目の敵にする嵐山刑事を音尾琢真、伏見組の若頭・京極清志をムロツヨシが演じる。

監督を務めるのは、土井裕泰、山本剛義、足立博。脚本は根本ノンジ。ヒットメーカー那須田淳がプロデューサーを務め、クライムサスペンスジャンルで大ヒットを記録した『地面師たち』を生み出したNetflixと初タッグを組む。

配信開始に先駆け公開されたキャラクター相関図では、主人公の弁護士・九条間人（柳楽優弥）を中心に、法曹界から裏社会の住人まで、現代社会の闇を象徴するキャラクターたちが網の目のように繋がっており、九条を取り巻く一筋縄ではいかない対立構造が見て取れる。

九条の道徳や倫理に縛られない仕事ぶりに衝撃を受け、自身の信じる正義との狭間で揺れ動く新人エリート弁護士・烏丸真司（松村北斗）との関係に加え、厄介な案件を次々と九条のもとに持ち込む半グレ組織の壬生（町田啓太）や、NPO法人の代表を務める薬師前仁美（池田エライザ）、そんな九条や壬生を執念深く追う刑事・嵐山義信（音尾琢真）、さらには、圧倒的な威圧感を放つ伏見組若頭の京極（ムロツヨシ）といった裏社会の面々も必見。「ぴえん系女子」や介護施設の裏側まで、あらゆる階層の“クセ者”たちがこの相関図に集結している。そして、九条と兄弟である検事・鞍馬蔵人（生田斗真）の姿も。その鋭い眼差しは、誰が正義で誰が悪かもわからぬ混沌を予感させる。

さらに、登場人物の関係が複雑に交錯する場面写真10点が一挙初解禁。

初解禁された場面写真は、柳楽優弥、松村北斗、池田エライザ、町田啓太、音尾琢真、ムロツヨシら主要キャスト陣が演じる、それぞれのキャラクターが抱える複雑な関係性が垣間見えるカットとなっている。九条と烏丸の、バディでありながら絶妙な距離感を感じさせる1枚をはじめ、マスコミに追われる九条が被害者にそっと寄り添う姿も 。また、正義を信じる薬師前と烏丸の様子や、執念の捜査を進める刑事・嵐山と壬生が対峙する緊迫の瞬間も捉えられている。

そして何より、全身に刺青を背負い無慈悲なオーラを纏う京極や、知的な風貌の裏に狂気を滲ませる壬生の姿が強烈なインパクトを残すカットは必見。九条とこのふたりは一体どのような関係性なのか？ 常識をひっくり返す法とモラルの極限で、白黒つかない社会の裏側のリアルを生きるこの6人が魅せる、重厚な人間ドラマに注目だ。

型破りな九条と、正義を追う烏丸の正反対な弁護士のふたり。現代社会の一角にあるアウトローの生態系のなかで、底辺で生きることにもがく弱者たちと、弱者を喰らう強者たち、そこに向き合う弁護士の世界を描き、現代社会の不都合な現実をえぐり出す、リアリティに溢れた法とモラルの極限クライムエンタテイメント、Netflixシリーズ『九条の大罪』は4月2日、Netflixで世界独占配信。

■作品情報

Netflixシリーズ『九条の大罪』

4月2日（木）世界独占配信

原作：真鍋昌平『九条の大罪』（小学館『週刊ビッグコミックスピリッツ』連載中）

出演：柳楽優弥 松村北斗

池田エライザ 町田啓太 音尾琢真

後藤剛範 吉村界人 水沢林太郎 田中俊介

黒崎煌代 石川瑠華 原田泰雅(ビスケットブラザーズ) 吉田日向 川崎皇輝（崎は、たつさきが正式表記）

佐久本宝 和田光沙 水澤紳吾 福井晶一 氏家恵 六角慎司 諏訪珠理

奥野壮 うらじぬの 前原瑞樹 遊井亮子 長尾卓磨 田辺桃子 森田想 杢代和人

岩松了 渡辺真起子 菊池亜希子 長谷川忍（シソンヌ）

香椎由宇 光石研 仙道敦子

生田斗真 ムロツヨシ

監督：土井裕泰 山本剛義 足立博

脚本：根本ノンジ

音楽：O.N.O

主題歌：羊文学「Dogs」

制作協力：TBSスパークル

製作著作：TBSテレビ

配信：Netflix

■【画像】『九条の大罪』キャラクター相関図

■【画像】『九条の大罪』新場面写真

■関連リンク

Netflix作品ページ

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