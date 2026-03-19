「うそ、出ないの！？」世界フィギュアからまた1人…ファン落胆の報せ「えーーーーーん」
25日にチェコ・プラハで開幕
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子で4位だったチャ・ジュンファン（韓国）が、25日開幕の世界選手権（チェコ・プラハ）を欠場する。19日までに国際スケート連盟（ISU）のエントリーリストが更新され、チャ・ジュンファンは補欠となり、代わりにチャ・ヨンヒョンがエントリーされた。
今季を締めくくる大舞台に、韓国エースの姿はない。チャ・ジュンファンは更新されたISUのエントリーリストでは正メンバーから外れ、海外フィギュアスケート専門ポッドキャスト「イン・ザ・ループ」公式Xも欠場を伝えた。
チャ・ジュンファンはミラノ・コルティナ五輪では4位。銅メダルの佐藤駿とわずか0.98点差で表彰台を逃したが、好演技でファンを魅了していた。世界選手権欠場に、X上のファンからも落胆の声が漏れた。
「世界選手権ジュンファンも出ないのか…オリンピック後だからしょうがないけど 見たかったなぁ」
「ジュンファンもワールドいないのか、そうか…」
「えーーーーーんジュンファンワールドWD」
「うそ、ワールドジュンファンも出ないの！？」
「ジュンファンWD とにかく今はゆっくり休んで…」
今回の世界選手権は当初エントリーからの変更も多く、ミラノ・コルティナ五輪の男子を制したミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）、女子金メダルのアリサ・リウ（米国）、ペア金メダルの三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）らの欠場が決まっている。
（THE ANSWER編集部）