旅行やグルメを中心とした日常系動画で人気を博し、チャンネル登録者数80万人超の人気YouTuberいけちゃん（28）が18日、自身のXを更新。グラビアから撤退した理由を明かした。

いけちゃんは昨年12月に発売した写真集「Afterglow」（講談社）を最後に、グラビア活動を引退。いけちゃんは自身のXで「前田敦子の写真集もミャクミャクの写真集も(？)なんか凄いな............」と書き出した。

続けて「おまえらでそんな身体張るなら並のグラドルはどうしたらええねん」と投げかけた上で「こういう限界露出を求められていく世界に嫌気がさして、私はもう辞めた」とつづった。

このポストに対し、一般ユーザーから「いけちの限界露出需要はすごく高く期待するヲタクは多数いたから残念でした」との返信には「限界露出したら価値落ちるじゃん 逆に一生見れないから良いんだよ」と返した。他にも「いけちも、もう一度チャレンジ」「いけちのファンのみんなが喜んでくれたらいいやん♪ お洋服のコーデとかも見てみたいな」などの声があった。

いけちゃんは秋田高卒業。秋田高は県内トップ高で、東北6県でも有数の県立名門校。大学では建築工学を学び、卒業後の2023年には1級建築士の試験に合格。“ぼっち系”ユーチューバーとしても活動。