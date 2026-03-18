ドリカム中村正人、自身のXが凍結「ただいま復旧に向けて対応中」「『お前は少し黙っていろ』と神様のお告げ」
DREAMS COME TRUEの中村正人（67）が18日までに、自身のXが凍結されたことを伝えた。
【写真】「ただいま復旧に向けて対応中」凍結されたドリカム中村正人のアカウント
中村は自身のXを持っているが、グループのスタッフの公式アカウントで「中村正人です 私のアカウントが凍結されたので、ここからポストします」と発表。「私のポストの時は最初に『中村正人です』と表記します。スタッフの時は『スタッフです』と表記します」と、このアカウントを代用することを伝えた。
続けて「このタイミングでこんなことが起きるなんて驚きましたが乗り越えるしかございません。よろしくお願いしますとともにこの情報拡散お願いします」とした。
その後、中村は再び投稿。「これは『お前は少し黙っていろ』と神様のお告げでしょう。明日の発売日は、ベイビーズ、マサマニア、スタッフの皆様に任せておけということなのでしょう。ドリの大切な大切なオリジナルNEWアルバム、くれぐれもよろしくお願いします」とつづった。
続けてスタッフの名前で投稿され、「2026年3月17日（火）18:00時点で中村正人のXアカウントが凍結されていることを確認しました。ただいま復旧に向けて対応中です」と伝えた。
【写真】「ただいま復旧に向けて対応中」凍結されたドリカム中村正人のアカウント
中村は自身のXを持っているが、グループのスタッフの公式アカウントで「中村正人です 私のアカウントが凍結されたので、ここからポストします」と発表。「私のポストの時は最初に『中村正人です』と表記します。スタッフの時は『スタッフです』と表記します」と、このアカウントを代用することを伝えた。
その後、中村は再び投稿。「これは『お前は少し黙っていろ』と神様のお告げでしょう。明日の発売日は、ベイビーズ、マサマニア、スタッフの皆様に任せておけということなのでしょう。ドリの大切な大切なオリジナルNEWアルバム、くれぐれもよろしくお願いします」とつづった。
続けてスタッフの名前で投稿され、「2026年3月17日（火）18:00時点で中村正人のXアカウントが凍結されていることを確認しました。ただいま復旧に向けて対応中です」と伝えた。