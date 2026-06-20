従業員のSNS投稿が、企業の信用を揺るがすケースが相次いでいる。例えば、2025年3月にはソフトウェアテスト大手のSHIFTが、従業員によるX上での不適切投稿を謝罪した。さらに2026年4月には、西日本シティ銀行の女性行員が営業店の執務室内を撮影した動画や画像をSNSに投稿し、顧客情報の映り込みが問題になった。追加調査では、個人顧客8名に関する情報と、法人顧客19社の名称が外部から閲覧できる状態だったことも判明している。