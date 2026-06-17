キツネに間違えられてしまった柴犬（2024年6月13日放送）。その“現在の姿”がSNSで話題となっている。【映像】2年後の柴犬の姿（実際の映像）キツネに間違えられて、 話題になった柴犬のハルちゃん。放送後には、お散歩友達からは声をかけられ、 同じく柴犬の飼い主からは 「私も似てると言われたことある」などといった反響があったそうだ。あれから2年、ハルちゃんは10歳となった。飼い主（@shibaharu3014）によると、「