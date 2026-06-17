お笑いコンビ・ハライチが１１日、ＴＢＳラジオ「ハライチのターン」で、澤部佑の子供が通う小学校の生徒の父が、岩井勇気の保険証を披露という奇跡の顚末（てんまつ）を語った。澤部はある日の朝、学校から妻に電話があったのを横で聞いていた。すると妻が「はい、岩井さんの…」「主人おりますので聞いてみます」などと話しており、澤部は「学校のことで俺に聞く？１００％妻の方が知っているのに」とビックリ。する