4年に1度の祭典は、サッカー関係者だけでなく、他業種も書き入れ時。しかし需要が多すぎると……。【写真】前回大会で注文殺到、大混乱でもなお“呼び込み”をかけた投稿デリバリーピザ店に注文殺到サッカー・ワールドカップ北中米大会が開幕した。15日早朝に行われた日本代表の今大会初戦となるオランダ戦は、2度のビハインドを追いつき2-2。第2戦となるチュニジア戦はグループリーグ突破のためにぜひとも勝利し勝ち点3がほし