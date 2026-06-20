女優有村架純の姉でタレント、有村藍里（35）が19日、インスタグラムを更新。不登校だった時期があったことを告白した。多様な装いの短い動画をつなぎ、「不登校だった時期があります」と書き出した。「学校の休み時間が特に苦痛だった昼食の時間、一人が惨めに思えてトイレに隠れて母が作ってくれたお弁当を食べた虚しくて涙が出た。なんでこんなことになったんだろう」と、当時の心境も率直に書き込んだ。そして、「自分の