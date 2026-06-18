漫画『こちら葛飾区亀有公園前派出所』（こち亀）が、9月に連載開始50周年を迎えることを記念して、さまざまな企画をが発表された。公式サイト『こち亀オンライン』に前代未聞の新機能「こち亀全コマ検索」が実装されたほか、8月３日発売の『週刊少年ジャンプ』36号に、描き下ろしの特別新作読切が掲載、さらに連載終了後に発表された読切などを収録したコミックス202巻、203巻の発売が決定した。202巻は9月４日、203巻は10月２