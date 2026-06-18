【モデルプレス＝2026/06/18】女優の西野七瀬が6月18日、都内で行われた映画「免許返納!?」（6月19日公開）の公開前夜祭に、舘ひろし、黒川想矢、八嶋智人、河合勇人監督とともに出席。西野が「恥ずかしくなったエピソード」を明かした。【写真】西野七瀬、ワンショルダーのオレンジドレスで魅力放出◆西野七瀬ら、客席後方ドアから登場本作は、アクション映画がやりたい70歳の現役映画スター・南条弘が、ひょんなことから免許返納