北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は16日（日本時間17日）、1次リーグJ組でアルゼンチンがアルジェリアに3-0で快勝。FWリオネル・メッシが衝撃のハットトリックを決めた。3点目を決めた直後、国際中継に映されたアルジェリアの女性サポーターも失意の表情。日本のサッカーファンからは同情の声が寄せられている。神の子が無慈悲なまでに躍動した。後半31分、ペナルティエリア中央手前でボールを受けたメッシは左