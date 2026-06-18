ダイソーで見つけた新作COBライトが、あまりにも高機能で驚きました！コンパクトで軽く持ち運びに便利なだけでなく、スタンドやマグネット、ストラップホール付きで使い勝手抜群。おまけに4段階で明るさを細かく調整でき、あらゆるシーンで役立ちます！これが500円で買えるとは…かえってお安く感じるレベルです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：充電式COBライトProサークル価格：￥550（税込）充電時間（約）：40分（