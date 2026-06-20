モデルでタレントの鈴木奈々（37）が17日深夜放送のTOKYO FM『TOKYO SPEAKEASY』（月〜木 深1：00）に出演。元夫との関係について明かした。【写真】元夫は中学校のクラスメイト…鈴木奈々＆元夫の結婚式2ショット鈴木は2014年に一般男性と結婚するも、23年4月放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』に出演した際に、2年前に離婚していたことを公表していた。この日はタレントのはるな愛（53）と出演。はるな