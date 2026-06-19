タレントのマツコ・デラックス（53）が18日放送のTBS「週刊さんまとマツコ特大号」（後10・00）に出演し、自身の人生の転機を語った。この日は「1972年生まれが大集合！」ということで、ことし54歳になるメンバーが集合。マツコは「ファミコンの登場が全てを変えたわよ。遊び方は」と言い、当時持っている人は多くなかったが、「みんなそいつの家に行って遊びだした。だんだん、外で遊ぶ人数が減ってきて」と語った。この