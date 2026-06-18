元日向坂４８で女優の影山優佳（２５）が１７日、ＤＡＺＮＪＡＰＡＮの公式インスタグラムに登場。１８日の推しカードを紹介する動画だったが、その異変に騒然となった。イングランド−クロアチア戦について熱弁を震っている動画だったが、どこが声がかすれ気味。影山の公式Ｘは同投稿を引用し「オランダ戦で叫びすぎた結果がこれです」とつづった。コメント欄などでは「常に冷静な影山さんをそうさせてしまった、日本代表