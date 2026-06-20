今週、防衛省の発信から顕著な変化が見て取れた事象がある。【写真でみる】小泉進次郎が変える防衛省の「攻めの発信」「極めて遺憾であり、重く受け止めています」「現場で準備を担ってきた隊員や関係者の努力、そして多くの方々に活動の実情を伝える機会が失われたことについては、看過できるものではありません」（防衛省公式Xの6月16日の投稿文より）防衛省の公式Xへのこうした投稿は過去に例を見ない“異例”のことで、強いト