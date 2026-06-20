6月19日午前11時ごろ、東京都北区の区立滝野川第三小学校から火が出て、児童ら11人がケガをした。約3時間後に鎮火されたが、200平方メートルほどが焼けたという。校舎4階の音楽準備室が火元とみられ、詳しい出火原因については調査が進められているが、未使用のストーブから発火した可能性があるとも報じられている。【前後編の後編。前編から読む】【写真を見る】校舎から黒煙がもくもくと…緊迫感が漂う現場付近の様子音楽