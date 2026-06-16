歯に衣着せぬ物言いが好評を博している本田。次戦のチュニジア戦でも名解説に期待がかかる。(C)SOCCER DIGESTサッカーダイジェストWeb

「久保さんはやめてほしいと…」本田圭佑、久保建英との秘話明かした

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 本田圭佑が、自身の公式YouTubeチャンネルで久保建英の呼び方に言及した
  • 前回W杯後、久保本人から「久保さんはやめてほしい」と言われたという
  • 呼び方が何度も「久保さん」に戻るなど馴染むのに時間がかかったのだそう

◆本田圭佑、YouTube配信で久保建英の呼び方に言及

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