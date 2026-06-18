阪神タイガースの親会社にあたる阪急阪神ホールディングス（ＨＤ）株式会社の「第１８８回定時株主総会」が１８日、大阪市内で開催された。ある男性株主からは球団の戦力補強について、「中継ぎ投手にケガが出ている。７月３１日までが（補強の）期限。中継ぎ投手の補強をお願いします」と声が飛んだ。ブルペン陣は春季キャンプで石井大智投手が左アキレス腱の断裂。交流戦では畠世周投手が右手に異変を訴え、緊急降板し、抹