美容誌『VOCE』（講談社）の公式Instagramは6月18日、投稿を更新。元モーニング娘。でタレントの後藤真希さんの色っぽいモデルショットを公開しました。【写真】後藤真希の美ボディ「生命力あふれるヘルシーボディ」同アカウントは「年齢を重ねるほどに、みずみずしい艶っぽさとしなやかな曲線美が増していく後藤真希さん」とつづり、1枚の写真を投稿。色っぽい表情を見せた、後藤さんのモデルショットです。サテン素材のキャミソ