実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が19日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、芸能界で長生きする人々の共通点について語る場面があった。“アレン様”ことタレント・アレンの話題になると、ひろゆき氏は「（プライベートでも）あのまんまですよ。飲みに連れて行ってもらったんですけど、カメラの前と全く変わらないですね。あの人はああいう人です」と語る。「だから乙武（洋匡）さんとか同じグループじゃないですかね