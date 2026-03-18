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【経営者必見】自己資本比率を高めるには社長が〇〇能力を磨け！会社を守るために必ず見てください。

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「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【経営者必見】自己資本比率を高めるには社長が〇〇能力を磨け！会社を守るために必ず見てください。」と題した動画を公開。会社の財務的な体力と安定性を示す「自己資本比率」について、それが低い会社に共通する7つの特徴を解説した。



動画で市ノ澤翔氏は、自己資本比率が低い会社は「そもそも会社として弱い状態」であり、少し赤字になっただけで債務超過に陥り倒産するリスクや、金融機関から融資を受けにくくなるなどの危険性があると指摘する。



その上で、自己資本比率が低い会社の特徴として7つの項目を挙げた。特に重要なのが「節税思考」だ。市ノ澤氏は、納税額をゼロにしようと利益を無理に減らす行為は、会社に利益が残らず内部留保が蓄積されないため、結果的に自己資本が増えない悪循環に陥ると警鐘を鳴らす。



また、「生産性が低い」ことも大きな特徴だという。これはすなわち利益が出ていない状態であり、そもそも事業モデル自体を見直す必要があるかもしれないと述べる。さらに、「営業能力がない」ことも致命的だとし、「良い商品・サービスを作れば勝手に売れるという甘い話はない」と断言。質が良くても営業能力がなければ売上は上がらず、利益も残らないと解説した。



その他にも、「無駄遣いが多い」「経営者が数字に弱い」「従業員のロイヤリティが低い」「社長の行動力がない」といった特徴を挙げ、これらが複合的に自己資本比率の低下を招いていると分析した。



市ノ澤氏は、自己資本比率を高めるには「納税」が必要不可欠だと結論付ける。「自己資本比率が低いということは社長の能力が低いということ。そう思われたくなければ内部留保を積み上げろ！」と述べ、納税を通じて利益を内部留保として着実に積み上げることが、強い会社を作るための唯一の道であると力説した。