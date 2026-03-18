【U18日清食品トップリーグ2026入替戦 女子】大阪薫英女学院高等学校 97ー35 県立湯沢翔北高等学校（3月14日／東洋大学赤羽台キャンパスHELSPO HUB-3アリーナ）

【映像】女子バスケ界の新星「超高速ドライブ」

大阪薫英女学院高等学校（大阪府）の1年生PG大槻佳子が圧巻の高速ドライブを見せた。高校女子バスケ界の新星が見せたプレーにファンたちが騒然としている。

3月14日、U18日清食品トップリーグ2026入替戦の女子1回戦が行われ、大阪薫英は県立湯沢翔北高等学校（秋田県）と対戦した。

2025年ウインターカップ女王の大阪薫英は、1年生PGの大槻が卓越したゲームメイクを見せて、序盤から試合を優位に進める。

すると35ー10と突き放して迎えた第2クォーターの序盤、守能董子からのパスを右ウイングで受けた大槻が仕掛ける。スピードで田村璃子のディフェンスを引き離すと、そのままリングアタック。そこへ名和真緒里が飛び込んでディフェンスをするも、その上を越えるようなふわりと浮かせたレイアップシュートを決め切った。

このプレーにABEMAで解説を務めたバスケットボールYouTuberのともやんは「うまい！いやーいいドライブでしたね。隙があればすぐにドライブに行く。プレー選択も上手」と称賛。また、SNSでも「1年生とは思えないな」「将来が楽しみすぎる」「1年生でこの完成度はすごい」「スター性を感じるわ」と大絶賛となった。

大槻は昨年12月に行われた『SoftBank ウインターカップ2025』に1年生ながらも出場し、7得点・5リバウンド・2アシストの活躍を見せて、女王・桜花学園高等学校を相手に勝利へと導いた。

2年生と1年生が中心になって迎えた今回のU18日清食品トップリーグ2026入替戦ではスターティング5として出場し、23分55秒のプレータイムで10得点・11リバウンドのダブルダブルを達成。さらに2アシスト・3スティールと攻守で存在感を発揮した。

なお大阪薫英は翌日に行われた千葉経済大学附属高等学校（千葉）との決勝戦に65ー61で勝利、新シーズンのトップリーグ参入が決定。大槻は27分間のプレーで11得点・3リバウンド・2アシスト・1スティールのスタッツを残している。

（ABEMA／U18日清食品トップリーグ2026入替戦）