日本ハムの新庄剛志監督は１７日、侍ジャパンとしてＷＢＣに参加していた伊藤大海投手に、大会中に送っていたＤＭの内容に言及した。

伊藤はＷＢＣ準々決勝のベネズエラ戦で、逆転３ランを被弾。誹謗（ひぼう）中傷も受けた。伊藤に送ったＤＭについて聞かれた指揮官は「アドバイスを僕がして、その内容はちょっと言えないんですけど、アドバイスの仕方がよくなくて…。僕にも責任あるかなってところはありますね」と語った。

伊藤は試合後にＤＭが来たことを明かしていただけに、いつののＤＭかを問われると「試合前に。メンタル面ですけど。ピッチングフォームとか、その辺は全然分からないんで」と、試合前にもＤＭでアドバイスを送っていたことを明かした。

その上で、試合後のＤＭについては「ああいう場面で起用してもらったってことは、井端監督も『ここは伊藤くんでいこう』って。１点差でしたよね。それは感謝しようということは伝えました」と内容に触れた。

新庄監督は「もう５０００％開幕投手です。そんな弱いピッチャーじゃないです。弱い人間じゃない。ああいう経験もして、さらに強くなるタイプなんで」と、伊藤を開幕投手として起用することも明言している。