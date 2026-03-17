高コスパスマホ「POCO X8 Pro Max」が発表！日本でもメーカー版が3月17日に発売、価格は7万9980円から。4月6日まで早期割引で5千円OFF

高コスパスマホ「POCO X8 Pro Max」が発表！日本でもメーカー版が3月17日に発売、価格は7万9980円から。4月6日まで早期割引で5千円OFF