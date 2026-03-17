楽天は、AIモデル「Rakuten AI 3.0」の提供を開始した。経済産業省とNEDOが推進する生成AI開発力強化プロジェクトGENIACの一環で開発したもの。同社では「国内最大規模」とうたう。Apache 2.0ライセンスで提供され、楽天グループの公式リポジトリからダウンロードできる。

「Rakuten AI 3.0」は、日本語に最適化した約7000億パラメータのMixture of Expertsアーキテクチャを採用している。同社は、独自のバイリンガルデータや研究成果を用いて開発しており、文章作成やコード生成、文書解析や抽出など幅広いテキスト処理での利用を想定している。

日本語性能については、日本固有の文化や歴史知識、大学院レベルの推論、競技数学、指示遵守能力などを扱う複数の日本語ベンチマークで評価している。

Rakuten AI 3.0 (LLM) と主要なモデルの比較

また同社は、次世代LLMの研究開発で2025年7月にGENIACの第3期公募に採択されており、今回のモデル学習費用の一部にGENIACの補助を受けている。