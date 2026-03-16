女優・井本彩花が3月19日に発売する2nd写真集のタイトルが「BEST,」（東京ニュース通信社）に決定し、このほど表紙カットが解禁された。



【写真】「アオハル。」から4年 井本彩花の魅力が詰まった2nd写真集

冬の沖縄で撮影した4年ぶりとなる写真集。タイトルは井本自らが名付けた。「22歳の私だからこそ表現できる最高傑作の1冊になったと思うから」「これからもどんどんBESTを更新し続けていきたい」という彼女の想いが込められている。



通常版の表紙は沖縄の砂浜で撮影。夕暮れバックのナチュラルメイク、頬や肩に残る砂の粒が透明感をより引き立てる。ホルターネックからのぞく素肌に、22歳の美貌が真っすぐに飛び込んでくる。



一方、DVD付限定版の表紙はラグジュアリーなホテルが舞台。力強い視線に色づく唇、キャミソールからこぼれる白い美肌が大人の魅力を表現。少女から大人への成長を捉えている。



1st写真集は高校卒業時、大学卒業のタイミングとなった今回は初めてのランジェリーカットにも挑戦。井本は自身のインスタグラムで「『アオハル。』から4年経った今、『BEST,』でうんと成長したところもあれば、変わってないところもあるんじゃないかな。沢山の方に届きますように」とつづっている。



井本は2003年生まれの京都府出身。17年に「第15回全日本国民的美少女コンテスト」グランプリを受賞。同年にドラマ「ドクターX～外科医・大門未知子～」(テレビ朝日系)で女優デビューし、「仮面ライダーリバイス」(テレビ朝日系)ではヒロインの五十嵐さくらを演じた。



（よろず～ニュース編集部）