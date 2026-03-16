国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」一般リスナー参加の投票部門・共創カテゴリー創設【一覧】
【モデルプレス＝2026/03/16】6月13日に開催される国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（通称：MAJ）。この度、音楽⼈5000⼈が投票する部門に加え、一般リスナーが参加できる一般投票部門・共創カテゴリーが創設されたことがわかった。
【写真】「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」設立された部門一覧
「MAJ2026」では、プライズパートナーとなる音楽に携わる企業とともに、音楽リスナーが参加できる部門を設ける。カラオケ、Spotify、有線放送などで一般リスナーの人が聴いて、歌って楽しんだ楽曲の中から、最優秀作品を決定する。
第2回となる「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大。当日は、13日の夜に主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」で、昼にはその他の部門を発表するPremiere Ceremonyを 「TOKYO DREAM PARK」で開催し、音楽を讃えあう歴史的な1日を創り上げる。また、2026年6月8日〜13日はアワード開催ウィークとして、様々なアーティストのパフォーマンスを楽しむことのできるステージや、国内外の音楽業界関係者によるセミナーやショーケースも開催。お台場エリア「青海」を中心に、音楽シーンを熱く盛り上げていく。（modelpress編集部）
【ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲】
スポティファイジャパン株式会社との共創部門。Spotifyの国内外ユーザーが一般投票を行い国内ベストソングを決定する賞。「最優秀楽曲賞」エントリー作品の中から国内楽曲上位100曲をピックアップし、エントリー作品とする。Spotifyの国内外一般リスナーによる投票で最優秀作品を決定。
一次投票：3月19日（木）〜4月8日（水）
最終投票：4月30日（木）〜5月20日（水）
【ベスト・オブ・リスナーズチョイス：海外楽曲】
スポティファイジャパン株式会社との共創部門。Spotifyの国内外ユーザーが一般投票を行い「海外ベストソング」を決定する賞。MUSIC AWARDS JAPANの主要部門「最優秀アジア楽曲賞」のエントリー作品に、「最優秀海外ポップス楽曲賞」「最優秀海外ロック楽曲賞」「最優秀海外ヒップホップ/ラップ楽曲賞」「最優秀海外R&B/コンテンポラリー楽曲賞」「最優秀海外オルタナティブ楽曲賞」「最優秀K-POP楽曲賞」のエントリー作品トップ10曲を加えた計81曲をエントリー作品とする。Spotifyの国内外一般リスナーによる投票で最優秀作品を決定。
一次投票：3月19日（木）〜4月8日（水）
最終投票：4月30日（木）〜5月20日（水）
【Best Global Hit from Japan】
MUSIC AWARDS JAPANの主要部門の一つで、世界でヒットした国内楽曲を讃える賞。ルミネイトが集計するグローバルの視聴データ（ストリーミング、ダウンロード、MV）から日本の楽曲を抽出し、日本での視聴数を除いて作成したグローバルチャート上位100曲の楽曲をエントリー作品とし、Spotifyの海外ユーザーが一般投票を行いノミネート作品5曲を決定。
一次投票：3月19日（木）〜4月8日（水）
【カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー：J-POP】
株式会社エクシング、株式会社第一興商との共創部門。カラオケで最も歌われたJ-Pop楽曲を讃える賞。フルバージョンのオフィシャル音源および画源が、2025年1月1日（水）〜12月31日（水）の間に初めて公的サービスにおいてデジタル配信、もしくはフィジカル発売された作品で集計期間内にDAMおよびJOYSOUNDで最も歌われたJ-POP楽曲の上位30曲をエントリー作品とする。エントリー作品の中でDAM及びJOYSOUNDで最も歌われたJ-Pop楽曲を最優秀作品とする。
【カラオケ・オブ・ザ・イヤー：演歌・歌謡曲】
株式会社エクシング、株式会社第一興商との共創部門。カラオケで最も歌われた演歌・歌謡曲楽曲を讃える賞。フルバージョンのオフィシャル音源および画源が、2025年1月1日（水）〜12月31日（水）の間に初めて公的サービスにおいてデジタル配信、もしくはフィジカル発売された作品で集計期間内にDAMおよびJOYSOUNDで最も歌われた演歌・歌謡曲楽曲の上位30曲をエントリー作品とする。エントリー作品の中でDAM及びJOYSOUNDで最も歌われた演歌・歌謡曲楽曲を最優秀作品とする。
【リクエスト特別賞 推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー】
株式会社USEN（U-NEXT.HD）との共創部門。「USEN 推し活リクエスト」で最も多くのリクエストを獲得したアーティストを讃える賞。どなたでも参加できる楽曲リクエストサービス「USEN 推し活リクエスト」のランキングにおいて、上位50位までのアーティストをエントリーアーティスト、その中からさらにリクエストを集めた上位10位までのアーティストをノミネートアーティストとし、最終的に最も多くのリクエストを獲得したアーティストを最優秀アーティストとする。
【ファミリーソング特別賞家族が選んだベストソング 2025※新設】
株式会社MIXIとの共創部門。（2026年4月2日より展開予定）家族の思い出とともに残したい一曲を讃える賞。お子さまと一緒に何度も聴き、口ずさんだ曲。家族でのお出かけや旅先で耳にした曲。何気ない毎日の中で、いつも家族のそばにあった曲。家族の思い出を彩る一曲として選ばれたベストソングを「家族アルバム みてね」内のアンケートで集計。最も票数の多かった楽曲を最優秀楽曲とする。
【ファンダム特別賞※新設】
LINE MUSIC株式会社との共創部門。最も熱量を持ったファンダムに支えられたアーティストを讃える賞。LINE MUSICの「楽曲再生」とYahoo!検索の「検索データ」を指標として、アーティストを支えるファンダムの熱量を可視化。
加えて、ドワンゴのサイトから投票に参加できる「最優秀ボーカロイドカルチャー楽曲賞」や、学生クリエイターが作品をエントリーできる「学生クリエイター奨励賞 〜STUDENT MUSIC CREATORS CHALLENGE〜 in association with 京都芸術大学」など、一般リスナーだけでなく、一般クリエイターに向けた新部門も開設される。
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【写真】「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」設立された部門一覧
◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」一般投票部門・共創カテゴリー創設
「MAJ2026」では、プライズパートナーとなる音楽に携わる企業とともに、音楽リスナーが参加できる部門を設ける。カラオケ、Spotify、有線放送などで一般リスナーの人が聴いて、歌って楽しんだ楽曲の中から、最優秀作品を決定する。
◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」
第2回となる「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大。当日は、13日の夜に主要部門を発表するGrand Ceremonyおよびレッドカーペットを「TOYOTA ARENA TOKYO」で、昼にはその他の部門を発表するPremiere Ceremonyを 「TOKYO DREAM PARK」で開催し、音楽を讃えあう歴史的な1日を創り上げる。また、2026年6月8日〜13日はアワード開催ウィークとして、様々なアーティストのパフォーマンスを楽しむことのできるステージや、国内外の音楽業界関係者によるセミナーやショーケースも開催。お台場エリア「青海」を中心に、音楽シーンを熱く盛り上げていく。（modelpress編集部）
◆一般投票部門
【ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲】
スポティファイジャパン株式会社との共創部門。Spotifyの国内外ユーザーが一般投票を行い国内ベストソングを決定する賞。「最優秀楽曲賞」エントリー作品の中から国内楽曲上位100曲をピックアップし、エントリー作品とする。Spotifyの国内外一般リスナーによる投票で最優秀作品を決定。
一次投票：3月19日（木）〜4月8日（水）
最終投票：4月30日（木）〜5月20日（水）
【ベスト・オブ・リスナーズチョイス：海外楽曲】
スポティファイジャパン株式会社との共創部門。Spotifyの国内外ユーザーが一般投票を行い「海外ベストソング」を決定する賞。MUSIC AWARDS JAPANの主要部門「最優秀アジア楽曲賞」のエントリー作品に、「最優秀海外ポップス楽曲賞」「最優秀海外ロック楽曲賞」「最優秀海外ヒップホップ/ラップ楽曲賞」「最優秀海外R&B/コンテンポラリー楽曲賞」「最優秀海外オルタナティブ楽曲賞」「最優秀K-POP楽曲賞」のエントリー作品トップ10曲を加えた計81曲をエントリー作品とする。Spotifyの国内外一般リスナーによる投票で最優秀作品を決定。
一次投票：3月19日（木）〜4月8日（水）
最終投票：4月30日（木）〜5月20日（水）
【Best Global Hit from Japan】
MUSIC AWARDS JAPANの主要部門の一つで、世界でヒットした国内楽曲を讃える賞。ルミネイトが集計するグローバルの視聴データ（ストリーミング、ダウンロード、MV）から日本の楽曲を抽出し、日本での視聴数を除いて作成したグローバルチャート上位100曲の楽曲をエントリー作品とし、Spotifyの海外ユーザーが一般投票を行いノミネート作品5曲を決定。
一次投票：3月19日（木）〜4月8日（水）
◆共創カテゴリー
【カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー：J-POP】
株式会社エクシング、株式会社第一興商との共創部門。カラオケで最も歌われたJ-Pop楽曲を讃える賞。フルバージョンのオフィシャル音源および画源が、2025年1月1日（水）〜12月31日（水）の間に初めて公的サービスにおいてデジタル配信、もしくはフィジカル発売された作品で集計期間内にDAMおよびJOYSOUNDで最も歌われたJ-POP楽曲の上位30曲をエントリー作品とする。エントリー作品の中でDAM及びJOYSOUNDで最も歌われたJ-Pop楽曲を最優秀作品とする。
【カラオケ・オブ・ザ・イヤー：演歌・歌謡曲】
株式会社エクシング、株式会社第一興商との共創部門。カラオケで最も歌われた演歌・歌謡曲楽曲を讃える賞。フルバージョンのオフィシャル音源および画源が、2025年1月1日（水）〜12月31日（水）の間に初めて公的サービスにおいてデジタル配信、もしくはフィジカル発売された作品で集計期間内にDAMおよびJOYSOUNDで最も歌われた演歌・歌謡曲楽曲の上位30曲をエントリー作品とする。エントリー作品の中でDAM及びJOYSOUNDで最も歌われた演歌・歌謡曲楽曲を最優秀作品とする。
【リクエスト特別賞 推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー】
株式会社USEN（U-NEXT.HD）との共創部門。「USEN 推し活リクエスト」で最も多くのリクエストを獲得したアーティストを讃える賞。どなたでも参加できる楽曲リクエストサービス「USEN 推し活リクエスト」のランキングにおいて、上位50位までのアーティストをエントリーアーティスト、その中からさらにリクエストを集めた上位10位までのアーティストをノミネートアーティストとし、最終的に最も多くのリクエストを獲得したアーティストを最優秀アーティストとする。
【ファミリーソング特別賞家族が選んだベストソング 2025※新設】
株式会社MIXIとの共創部門。（2026年4月2日より展開予定）家族の思い出とともに残したい一曲を讃える賞。お子さまと一緒に何度も聴き、口ずさんだ曲。家族でのお出かけや旅先で耳にした曲。何気ない毎日の中で、いつも家族のそばにあった曲。家族の思い出を彩る一曲として選ばれたベストソングを「家族アルバム みてね」内のアンケートで集計。最も票数の多かった楽曲を最優秀楽曲とする。
【ファンダム特別賞※新設】
LINE MUSIC株式会社との共創部門。最も熱量を持ったファンダムに支えられたアーティストを讃える賞。LINE MUSICの「楽曲再生」とYahoo!検索の「検索データ」を指標として、アーティストを支えるファンダムの熱量を可視化。
加えて、ドワンゴのサイトから投票に参加できる「最優秀ボーカロイドカルチャー楽曲賞」や、学生クリエイターが作品をエントリーできる「学生クリエイター奨励賞 〜STUDENT MUSIC CREATORS CHALLENGE〜 in association with 京都芸術大学」など、一般リスナーだけでなく、一般クリエイターに向けた新部門も開設される。
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