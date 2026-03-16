TikTok Japanは3月13日、音楽配信サービス「Apple Music」と連携した新機能として「楽曲をフル尺再生(Play Full Song)」と「リスニングパーティー(Listening Party)」を発表した。これらの機能は、日本を含む世界各地で今後数週間で順次利用可能になる予定。

「楽曲をフル尺再生(Play Full Song」

「楽曲をフル尺再生」により、Apple Musicの加入者はTikTokアプリから離れることなく、同アプリで見つけた楽曲をフル尺で再生できる。同機能は2023年から提供している「音楽アプリに追加(Add to Music App)」機能をアップデートしたものだという。

ユーザーがTikTokの「おすすめ」フィードや楽曲詳細ページでお気に入りの楽曲を見つけた際に、「楽曲をフル尺再生」ボタンをクリックするとApple Musicのプレーヤーが開き、楽曲をフル尺で楽しめる。その後は、Apple Musicのおすすめ機能によってパーソナライズされた楽曲を続けて聴くことも可能。

さらに、ユーザーは気に入った楽曲をTikTokプロフィール内の「ミュージック」に保存したり、Apple Musicのプレイリストに直接追加したりすることもできる。

「楽曲をフル尺再生」機能は、アップルが提供している「MusicKit」を活用して導入されており、楽曲のフル尺再生はApple Music上で行なわれるため、再生数はApple Musicのストリーミングに計上。アーティストや権利者への収益還元にもつながるとのこと。

「リスニングパーティー(Listening Party)」

あわせて発表された「リスニングパーティー」機能は、ファンがお気に入りのアーティストの楽曲をリアルタイムで一緒に聞きながら、互いに交流したり、セッション中にアーティストと直接コミュニケーションを取ったりできるもの。これにより「人とつながりながら音楽を楽しめる環境を生み出し、アーティストとコミュニティとのつながりをさらに深める」という。

これらふたつの新機能について、Apple MusicのOle Obermann氏、TikTokでMusic Business Developmentのグローバル責任者を務めるTracy Gardner氏のコメントも発表されている。

Apple Music Ole Obermann氏コメント

好きな音楽に辿りつく体験は、もっと自然で簡単であるべきです。『楽曲をフル尺再生(Play Full Song)』機能によって、Apple Musicの加入者はTikTokで楽曲を見つけた瞬間から、そのままフル尺の再生へとスムーズに移行できます。

この連携は、ファンが好きなアーティストを発見し、楽曲を聴き、つながることをより簡単にするだけでなく、アーティストにとっても新しい可能性を生み出します。発見の瞬間を、より深いつながりと継続的なエンゲージメントへと変えるシンプルでシームレスな体験にするのです。

TikTok Global Head of Music Business Development Tracy Gardner コメント

TikTokは、コミュニティの力によって音楽の発見とカルチャーが広がる場所です。Apple Musicとの連携により、『楽曲をフル尺再生(Play Full Song)』は楽曲の発見からフル尺での再生までをシームレスにつなぎ、『リスニングパーティー(Listening Party)』は音楽をリアルタイムで視聴し、交流できる場を提供します。

アーティストとファンをより近づけ、共有された瞬間を長く続くつながりへと変えていきたいと考えています。

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