6打差圧勝の菅楓華が2位浮上 佐久間朱莉は1位キープ【メルセデス・ランキング】
国内女子ツアー第2戦「台湾ホンハイレディース」を終えて、最新のメルセデス・ランキング（MR）が発表された。
【写真】ビッグマネーゲットで笑顔の菅楓華
MRとは国内ツアー、および海外女子メジャーの順位をポイント（pt）に換算し、年間を通じての総合的な活躍度を表すもの。シーズン終了時に50位内の選手には翌年のシード権が与えられる。また、1位の“年間最優秀選手”には4年のシードが付与される。今大会で6打差の圧勝劇を披露した20歳・菅楓華が300ptを獲得。今季通算を376ptとして、6位から2位に浮上した。開幕戦Vの佐久間朱莉は単独2位の180ptを加算。今季480ptでランキング1位をキープし、2季連続の年間女王へ快調な滑り出しとなっている。3位以下は永井花奈（235.50pt）、小林光希（156.75pt）、金澤志奈（145.5pt）と続いている。昨季ランキング2位の神谷そらは7位（121.5pt）。ツアー復帰2戦目を終えた小祝さくらは10位（91.5pt）につけた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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台湾ホンハイレディース 最終結果
“生き残り”をかけた争い 第1回女子リランキング2026
菅楓華 プロフィール＆成績
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