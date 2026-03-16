◆ＷＢＣ 準決勝 ドミニカ共和国１―２米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

２３年大会準優勝の米国が、優勝候補のドミニカ共和国を逆転で破り、１７年大会以来、２度目の優勝に王手をかけた。３大会連続の決勝進出。１７日（日本時間１８日）に行われる決勝では１６日（同１７日）の準決勝（イタリア、ベネズエラ）の勝者と激突する。決勝はマクリーン（メッツ）が先発する。

この日の先発は絶対的エースで、昨年のサイ・ヤング賞右腕Ｐ・スキーンズ。初回は３者凡退スタートを切ったが、２回にはまさかの６番のカミネロに浮いたスライダーを捉えられ、先制ソロを献上。米国は追いかける展開となった。

だが、主将ジャッジが守備で流れを呼び込んだ。３回２死一塁の場面で右前に打球が飛ぶと、右翼を守るジャッジが好返球で三塁を狙った一走・タティスの進塁を阻止。三塁へノーバウンドのストライク送球を見せ、華麗なレーザービームに観客は総立ちとなった。すると、直後の４回の攻撃では２４歳ヘンダーソンのソロで追いつくと、１死からは２１歳アンソニーにもバックスクリーン右横に飛び込むソロが飛び出し、逆転に成功した。

４回１／３を投げて６安打１失点にまとめた先発のスキーンズは、試合後、米ＦＯＸ局のインタビューに「試合に入るにあたって、とにかくできるだけ多くのゼロ（無失点）を並べて、チームが勝てる状況に持っていきたいと思っていました。他のみんなもそれぞれの役割を果たしてくれて、それを見るのは本当に楽しかったです」と話した。

ドミニカ共和国も今大会は優勝候補筆頭の強豪。１次Ｒで４戦１３発４１得点と空前の強打を発揮して、４連勝で突破。タティス、ソト、ゲレロらメジャーのスターが並ぶ打線は迫力十分で、米国とともに優勝候補に挙げられている強豪だ。準々決勝でも猛打と好走塁で韓国に１０得点の大勝を飾っていた。

米国代表は、連覇を狙った前回２３年大会では決勝で日本代表に敗れて準優勝に終わった。今回はＭＶＰ３度を誇るジャッジを主将に指名し、同２度のハーパーの「ＭＶＰコンビ」が、待望の初出場で中軸。捕手史上最多６０発のローリー、大谷と本塁打王を争ったＤＨシュワバー、若きスター遊撃手ウィット、昨季３５発のバクストンら爆発力は圧倒的。さらに投手陣も昨季サイ・ヤング賞に輝いたスキーンズ（パイレーツ）、スクバル（タイガース）の２人を据え、投打で紛れもない史上最強軍団となっており、世界一奪還へ、視界は良好だ。