総務省は4月20日、有識者会議を開催。短期間でキャリアの契約を乗り換え、ポイントなどの特典を稼ぐホッピング契約を制限する方向を固めた。夏を目処にとりまとめを目指す。 そもそも、総務省はこれまで20年以上に渡って各キャリア間の乗り換えを促し、料金競争につなげようと腐心してきた。 2020年末にNTTドコモ「ahamo」が登場したのをきっかけに、各キャリアでオンライン専用プランが登場。日本の通信料金は一気